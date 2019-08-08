Нужно создать чат-бот интернет-магазин на конструкторе JoinChat

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки352 просмотра

Нужно сделать чат-бот для Viber и Telegram 

Нужно создать интернет магазин одежды на конструкторе JoinChat  - http://joinchat.us 

Загрузить товары и написать текста. 

Товары я предоставлю. 

Нужно сроки 

И сколько стоит 

6 лет назад
amemory
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров