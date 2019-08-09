Необходимо установить и настроить модуль Яндекс. Доставки на опенкарт

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Закрыт4 заявки161 просмотр

В интернет-магазин на ocStore 3.0.2.0 необходимо интегрировать модуль Яндекс. Доставки и произвести необходимые настройки на сайте с учетом веса товара. Товарных позиций около 200 шт. Договор с Яндексом заключен.

ocStoreOpencart
6 лет назад
vatrush
Сергей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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