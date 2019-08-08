Доработка шаблона OpenСart 3.0.3.1 - attn - введен новый п. 4

Шаблон нестандартный, адаптивный, с bootstrap и twig. Сайт netbusi.ru.

1. В теле шаблона

1.1. изменить цвет поля Категории на синий.

1.2. при наведении на строку категории подкатегории должны располагаться в вертикальном столбце (синий прямоугольник в файле «Категории»), а не горизонтально, как сейчас (красный прямоугольник).

1.3. Убрать область, обведенную красным (файл «main»).

1.4. После клика на подкатегории (файл «main 2»)появляется второе меню и баннер (файл «main 3»). Обведенное красным убрать.

1.5. Из двух меню, обведенных зеленым, убрать верхнее. Или нижнее – требуется консультация и согласование.

1.6. Каждой категории главного меню (которые написаны с большой буквы) присвоить по баннеру, которые должны меняться в окне, обведенном зеленым (файл «main»). Клик по баннеру должен вызывать такую же реакцию, как клик по соответствующей категории главного меню.

2. В списке товаров категории (файл «prod») обведенное синим сделать bold, название почти (или совсем) черным, а цену - оранжевой. Текст, обведенный коричневым (краткое описание товара), сделать таким же размером, как и то, что обведено синим, без отступа красной строки.

3. В карточке товара

3.1. Короткое описание встречается в настройках и коде(например, show_short_description в product/product.twig), но непонятно, где вводить само описание, несмотря на то, что краткое описание включено (файл «prod 5»). Если не найдется место ввода текста, в карточке товара ввести новое поле короткого описания (файл «prod 3»). Длина поля для ввода и вывода должна соответствовать количеству символов в витрине (файл «prod 4»).

3.2. В карточке товара в поле короткого описания(обведено синим - файл «prod 6») сейчас выводится просто описание (обведено зеленым). Вывести в это поле короткое описание без отступа красной строки.

4. В отзыве, вызываемом из карточки товара

4.1. Ввести новое поле для ввода ссылки на видео. Водном из мест, показанном стрелками. Лучше в верхнем (см. файл «comment»).

4.2. При показе отзыва использовать либо стандартную иконку Youtube, либо просто ссылку (лучше первое) в одном из мест, показанном стрелками, лучше в верхнем (см. файл «comment2»).

5. В карточке оформления заказа

5.1. Добавить радиокнопку «Без регистрации» (см. файл«Без регистрации»),которую сделать выбранной по умолчанию.

5.2. Если было выбрано «Без регистрации», то наследующем шаге 2 «Профиль и платежная информация» вывести новую форму, в которой останутся только поля, отмеченные синим в файле «Без регистрации 3». Нажатие на кнопку «Продолжить» должно вести на шаг 4.

5.3. При входе с регистрацией в форме (файл «Регистрация 2») удалить отмеченное красным. Сам шаг 2 переименовать в «Шаг 2: Профиль».

5.4. Шаг 3 удалить, а шаг 4 переименовать в «Шаг 3:Подтверждение заказа».

5.5. Шаг 6 переименовать в Шаг 5.

5.6. На шагах 3 и 5 в поле «Доставка с фиксированной стоимостью доставки» вместо 5 поставить 350. Соответственно этой сумме должен проводиться расчет на шаге 5.

5.7. В форме «Ваш заказ принят» (после подтверждения заказа) вместо строки, отмеченной красным (см. файл «Заказ принят») ввести:

«Мы свяжемся с Вами в течение 30 минут» для уточнения деталей».

6. Форму обратного звонка, которая вызывается по кнопке «Обратный звонок», заменить на другую (см. файл «Форма обратного звонка». Поля со звездочкой– обязательны для ввода, поле мейла – нет. По нажатии кнопки «Заказать» должен быть переход по адресу, привязанному к кнопке «Отправить заявку» в существующей форме.

7. Проверить, что ничего не съехало в мобильном варианте.

8. Показать на скриншотах сделанные изменения, как в админке, так и в файлах шаблона по пунктам задания, с именем файла. Формат – файл jpeg с куском кода, подвергшегося изменению (ДО) и фрагмент измененного файла (ПОСЛЕ). Куски кода ДО и ПОСЛЕ выделить. Если изменения были в админке, достаточно указать путь по меню и фрагмент изменения.

Время исполнения можно согласовать.