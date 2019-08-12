Установка шаблона на bitrix

Добрый день!

Необходим специалист, который хорошо знает Bitrix.

Нужно создать новый сайт на уже существующей платформе bitrix (многосайтовость) и установить на него купленное решение готового интернет-магазина АСПРО.

Предлагайте Ваши стоимость и сроки!

В дальнейшем так же потребуется интеграция с 1С, чтобы товары выгружались, но это в будущем.