Доработка сайта на Magento

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки187 просмотров

На сайте https://villagrazia.ua/ нужно внедрить выбор отделений Новой Почты в корзине, убрать необходимость заполнять фамилию и адрес при оформлении заказа, изменить работу форм, мелкие изменения в мобильной версии. Подробное задание в файле.

Magento
6 лет назад
Talar
Алла 
41 год
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

delproger89
Дмитрий 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв(-1)
6 лет назад
$100
5 дней
Исполнитель пропал, не отвечал на сообщение. Работа не сделана. Предоплату не вернул.

Заявки фрилансеров

delproger89
Дмитрий 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв(-1)
6 лет назад