На сайте https://villagrazia.ua/ нужно внедрить выбор отделений Новой Почты в корзине, убрать необходимость заполнять фамилию и адрес при оформлении заказа, изменить работу форм, мелкие изменения в мобильной версии. Подробное задание в файле.
Создать сайт (интернет-магазин) на конструкторе vigbo под ключ
создать сайт (интернет-магазин) на конструкторе vigbo "под ключ"
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