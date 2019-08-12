Интернет-магазин на open cart

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Закрыт9 заявок202 просмотра

Здравствуйте.Необходимо запустить и поддерживать интернет-магазин на Open Cart.Одно из основных требований : качественный перенос товаров с всеми атрибутами и опциями с существующего магазина на WP Woocommerce. Около 700 товаровКраткое ТЗ в приложении

WooCommerceWordPress
6 лет назад
akvarija
Андрей 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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