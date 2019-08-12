Нужно разработать каталог на Wordpress плагине woocommerce, есть точная копия рабочего решения. От вас сроки и стоимость.
Интернет-магазин на open cart
Здравствуйте.Необходимо запустить и поддерживать интернет-магазин на Open Cart.Одно из основных требований : качественный перенос товаров с всеми атрибутами и опциями с существующего магазина на WP Woocommerce. Около 700 товаровКраткое ТЗ в приложении
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