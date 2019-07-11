Создание модуля для битрикс

Необходимо написать модуль для битрикс.Модуль должен раз в n секунд брать данные с двух инфоблоков и заносить (обновлять) их в базу данных с конкретной структурой.

Идея, чтобы информация о заказах интернет-магазина оказывалась в необходимом мне виде в БД.