Создание модуля для битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка126 просмотров

Необходимо написать модуль для битрикс.Модуль должен раз в n секунд брать данные с двух инфоблоков и заносить (обновлять) их в базу данных с конкретной структурой.

Идея, чтобы информация о заказах интернет-магазина оказывалась в необходимом мне виде в БД.

6 лет назад
Y1Y1
Ян 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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