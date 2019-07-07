Требуется переход из 1C 8.3 UPP 1.3 в ERP 2.0

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки141 просмотр

День добрый, Два поля в заказе покупателя не стандартны : Способ оплаты и комментарий, их нужно так же перенести в ERP, еще есть модуль обмен с сайтом, его трогать не нужно, люди кто делал его для УПП переделают сами для комплексной, и последнее есть ряд обработок, которые хотелось бы что бы работали так же и на ERP, как работали в УПП список в скрине

6 лет назад
guest_15629323446191
6 лет в сервисе
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6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров