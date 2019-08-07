Доработка 1С УТП 1.2

Моя задача была выполнена в заранее оговоренные сроки, быстро и качественно. Александр - специалист, способный четко прогнозировать сроки исполнения, с ним легко планировать бюджеты на автоматизацию. Имея горький опыт сотрудничества с другими программистами, приятно удивлена тем, что все выполнено четко по заданию, ничего лишнего, что не нужно заказчику, но увеличивает стоимость работ. Очень довольна что нашла Александра! Продолжаем сотрудничество.