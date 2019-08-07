Доработка 1С УТП 1.2

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен3 заявки244 просмотра

Необходимо дополнить типовой механизм обмена валюты в 1С УТП 1.2 (с/на рег. вал.) механизмом обмена одной валюты на другую напрямую (например, доллар на евро), с правильным расчетом курсовых разниц.

6 лет назад
auditing
49 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

marcus_the
Александр 
44 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$50
1 день
Escrow
Моя задача была выполнена в заранее оговоренные сроки, быстро и качественно. Александр - специалист, способный четко прогнозировать сроки исполнения, с ним легко планировать бюджеты на автоматизацию. Имея горький опыт сотрудничества с другими программистами, приятно удивлена тем, что все выполнено четко по заданию, ничего лишнего, что не нужно заказчику, но увеличивает стоимость работ. Очень довольна что нашла Александра! Продолжаем сотрудничество.
Очень понравилось работать с Еленой. Шикарное ТЗ, четкое общение и мгновенная оплата. Однозначно, рекомендую :)

Заявки фрилансеров

marcus_the
Александр 
44 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
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