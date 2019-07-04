Настройка интеграции инет-магазина (CMS) с поставщиком (1С Битрикс)

Есть интернет-магазин на этой CMS https://5cms.ru/ , в ней есть модуль интеграции с 1С.

Есть единственный поставщик товаров, его сайт на 1С Битрикс, плюс он регулярно формирует выгрузку своих товаров в 1С.

Требуется настроить интеграцию между СMS и 1C:

- товары: из 1С (от поставщика) в CMS;

- заказы: из CMS в 1С;

- получение информации от поставщика о текущем состоянии заказа, т.е. из 1С (от поставщика) в CMS;

Инструкции на настройке интеграции 5CMS c 1C, по интеграции по api с поставщиком товаров и выгрузку товаров поставщика в 1С готов прислать дополнительно. Пожалуйста, предложите бюджет и срок по этой работе.