Интегрировать БД с 1С8.3(розница) в 1С Управление торговлей и адаптировать на торговых точках через тонкий клиент. В приоритете специалисты из Украины.
Настройка 1С Битрикс и Мой Склад
Есть обмен между Мой склад и 1С битрикс. Мой склад передает данные к какой группе товар относится (категорию каталога, раздел) но это не удобно. Т.е. один товар у меня должен находится в двух разделах, а сейчас это не сделать. Ну и структура каталога тянется из моего склада. Нужно сделать запрет синхронизации всех значений, кроме цены и остатков.
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