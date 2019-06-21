Настройка 1С Битрикс и Мой Склад

Есть обмен между Мой склад и 1С битрикс. Мой склад передает данные к какой группе товар относится (категорию каталога, раздел) но это не удобно. Т.е. один товар у меня должен находится в двух разделах, а сейчас это не сделать. Ну и структура каталога тянется из моего склада. Нужно сделать запрет синхронизации всех значений, кроме цены и остатков.