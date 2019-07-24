Интегрировать 1С розница в Управление торговлей

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Завершен4 заявки291 просмотр

Интегрировать БД с 1С8.3(розница) в 1С Управление торговлей и адаптировать на торговых точках через тонкий клиент.

В приоритете специалисты из Украины.

6 лет назад
Selenashop
41 год
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

marcus_the
Александр 
44 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$400
10 дней
Escrow
Понравился уровень консультации и уровень профессионализма
Татьяна - замечательный клиент! И задача интересная, и общение приятное, и оплата быстрая. Однозначно рекомендую :)

Заявки фрилансеров

marcus_the
Александр 
44 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
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