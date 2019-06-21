1C интеграция amoCRM

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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Необходимо провести интеграцию 1C 8.х установленной на сервере Windows (не облачная)  с amoCRM Основной функционал который должна выполнять интеграция:

  • Двусторонний обмен информацией .
  • заведение нового контрагента со всеми данными без входа в 1С;
  • проверка дублей в 1С (если контрагент уже есть в системе, то сервис не позволит создать нового);
  • просмотр каталога товаров 1С в амоСРМ в реальном времени (с возможностью изучения остатков на разных складах, сортировки по наличию и другим параметрам);
  • работа с отчётами клиенту (изменение, загрузка в формате .xls, отправка по e-mail с общего почтового ящика или индивидуальной почты менеджера);
  • возможность просмотра менеджером информации о клиенте при входящем звонке (кто звонит и что он ранее покупал).
AmoCRM
6 лет назад
Antonio_Ivanoff
Антон Фролов 
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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