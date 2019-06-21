Разработчик 1С (CRM)

Разработчик1С (CRM)

Требуемыйопыт работы: 3–6 лет

Полнаязанятость, удаленная работа

В связи сростом компании приглашаем на работу

Разработчика 1С!

Обязанности:

• Разработкамодулей и конфигураций CRM и других

продуктов 1С;

• Проектированиеи разработка различных автоматических

регламентных заданий CRM и других продуктов

1С;

• Настройкаинтеграции и обмена данными 1C с различными

информационными системами и сервисами

как уже имеющимися, так и новыми;

• Настройкабизнес-процессов в системе;

• Выполнениедоработок функциональности CRM и других

продуктов 1С;

• АдминистрированиеCRM и других продуктов 1С;

• Участие впроцессе интеграции телефонии с 1С МИКО,

Asterisk

• Анализпрограммной, аппаратной и интеграционной

архитектуры, анализ информационных

потоков между модулями системы и между

информационной системой (ИС) и внешними

системами

• Поиск иисправление ошибок в информационных

базах;

• Исследованиеархитектуры существующих систем, аудит

чужих архитектурных решений;

• Участие впроектировании функциональной,

технической архитектуры, дизайна

интерфейсов, разработки сложных

алгоритмов;

• Участие вотладке и тестированию приложений

• Участие вразработке инструкции по работе с

внедренными продуктами

Нам важны:

Техническиенавыки:

• Опытразработки в 1С не менее 3-х лет, опыт

разработки системы CRM;

• Опытинтеграции 1С с IP телефонией oktell-Infinity,

Asterisk через модули 1С Мико и софтфон;

• Опытвнедрения новой архитектуры;

• Управлениеи разработка SQL под Linux + обработка

запросов в 1С;

• Опыт работыпри падении БД и 1С: нахождение в процессе

восстановления до возобновления

нормальной работы БД;

• Желателенопыт разработки Web, интеграция с 1С;

• Опытразработки и интеграции 1С с другими

системами на основе API и Web;

• ЗнаниеpostgreSQL (желательно + mssql);

• Желателенопыт интеграции и внедрение других

систем 1С (управление предприятием и

другие erp-системы);

• Будетплюсом опыт работы менеджером проектов.

Общие навыки:

• Техническоеобразование, желательно высшее;

• Умениеоценивать сроки выполнения задач, умение

расставлять приоритеты;

• Инициативаприветствуется (внесение предложений

по оптимизации);

• Готовностьбрать на себя ответственность;

• Умениеработать в быстром темпе, в режиме

многозадачности;

• Умениеработы с чужим кодом;

Мы предлагаем:

• Работуудалённого характера;

• Возможнаработа в свободном графике, главное

условие – доступность и выполнение

поставленных задач в оговоренный срок;

• Достойнуюзаработную плату: детали обсудим на

skype-собеседовании;

• Оплачиваемыеотпуска, больничные и переработки (в

случае их наличия);

• Адекватноеруководство, работа в команде

единомышленников;

• Будьтеготовы выполнить короткое тестовое

задание – мы не изверги-эксплуататоры,

мы просто хотим на небольшой практике

понять Ваш уровень.

Ключевыенавыки

CRMPostgreSQLIPтелефонияМико1С программирование