Есть обмен между Мой склад и 1С битрикс. Мой склад передает данные к какой группе товар относится (категорию каталога, раздел) но это не удобно. Т.е. один товар у меня должен находится в двух разделах, а ...
Разработчик 1С (CRM)
Разработчик1С (CRM)
Требуемыйопыт работы: 3–6 лет
Полнаязанятость, удаленная работа
В связи сростом компании приглашаем на работу
Разработчика 1С!
Обязанности:
• Разработкамодулей и конфигураций CRM и других
продуктов 1С;
• Проектированиеи разработка различных автоматических
регламентных заданий CRM и других продуктов
1С;
• Настройкаинтеграции и обмена данными 1C с различными
информационными системами и сервисами
как уже имеющимися, так и новыми;
• Настройкабизнес-процессов в системе;
• Выполнениедоработок функциональности CRM и других
продуктов 1С;
• АдминистрированиеCRM и других продуктов 1С;
• Участие впроцессе интеграции телефонии с 1С МИКО,
Asterisk
• Анализпрограммной, аппаратной и интеграционной
архитектуры, анализ информационных
потоков между модулями системы и между
информационной системой (ИС) и внешними
системами
• Поиск иисправление ошибок в информационных
базах;
• Исследованиеархитектуры существующих систем, аудит
чужих архитектурных решений;
• Участие впроектировании функциональной,
технической архитектуры, дизайна
интерфейсов, разработки сложных
алгоритмов;
• Участие вотладке и тестированию приложений
• Участие вразработке инструкции по работе с
внедренными продуктами
Нам важны:
Техническиенавыки:
• Опытразработки в 1С не менее 3-х лет, опыт
разработки системы CRM;
• Опытинтеграции 1С с IP телефонией oktell-Infinity,
Asterisk через модули 1С Мико и софтфон;
• Опытвнедрения новой архитектуры;
• Управлениеи разработка SQL под Linux + обработка
запросов в 1С;
• Опыт работыпри падении БД и 1С: нахождение в процессе
восстановления до возобновления
нормальной работы БД;
• Желателенопыт разработки Web, интеграция с 1С;
• Опытразработки и интеграции 1С с другими
системами на основе API и Web;
• ЗнаниеpostgreSQL (желательно + mssql);
• Желателенопыт интеграции и внедрение других
систем 1С (управление предприятием и
другие erp-системы);
• Будетплюсом опыт работы менеджером проектов.
Общие навыки:
• Техническоеобразование, желательно высшее;
• Умениеоценивать сроки выполнения задач, умение
расставлять приоритеты;
• Инициативаприветствуется (внесение предложений
по оптимизации);
• Готовностьбрать на себя ответственность;
• Умениеработать в быстром темпе, в режиме
многозадачности;
• Умениеработы с чужим кодом;
Мы предлагаем:
• Работуудалённого характера;
• Возможнаработа в свободном графике, главное
условие – доступность и выполнение
поставленных задач в оговоренный срок;
• Достойнуюзаработную плату: детали обсудим на
skype-собеседовании;
• Оплачиваемыеотпуска, больничные и переработки (в
случае их наличия);
• Адекватноеруководство, работа в команде
единомышленников;
• Будьтеготовы выполнить короткое тестовое
задание – мы не изверги-эксплуататоры,
мы просто хотим на небольшой практике
понять Ваш уровень.
Ключевыенавыки
CRMPostgreSQLIPтелефонияМико1С программирование
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