Разработчик1С (CRM) Требуемыйопыт работы: 3–6 лет Полнаязанятость, удаленная работа В связи сростом компании приглашаем на работу Разработчика 1С! ...
Разработка компонента 1С:Битрикс
Введение:
Занимаемся интеграцией 1С-Битрикс с системой 1С:Рарус используя стандартный модуль 1С-Битрикс.Интеграция работает, происходит двусторонний обмен пакетами.
Проблема:
На стороне клиента в 1С системе процесс обмена заказами и их отгрузок работает не так, как зашито в логике 1С-Битрикс, а именно:При обмене 1С-система -> 1С-Битрикс содержимое отгрузки может не совпадать с содержимым заказа. Данную логику на стороне 1С-системы изменить нельзя.
Задача:
Необходимо разработать компонент в 1С-Битрикс, который сможет обойти проверку на содержимое отгрузки и заказа, чтобы при обмене можно было загружать заказ с любым содержимым и отгрузку с любым содержимым.Документы со стороны 1С-системы могут приходить так: заказ, потом заказ + отгрузка 1, потом заказ + отгрузка 2, потом заказ + отгрузка 1, потом заказ
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