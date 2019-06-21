Разработка компонента 1С:Битрикс

Введение:

Занимаемся интеграцией 1С-Битрикс с системой 1С:Рарус используя стандартный модуль 1С-Битрикс.Интеграция работает, происходит двусторонний обмен пакетами.

Проблема:

На стороне клиента в 1С системе процесс обмена заказами и их отгрузок работает не так, как зашито в логике 1С-Битрикс, а именно:При обмене 1С-система -> 1С-Битрикс содержимое отгрузки может не совпадать с содержимым заказа. Данную логику на стороне 1С-системы изменить нельзя.

Задача:

Необходимо разработать компонент в 1С-Битрикс, который сможет обойти проверку на содержимое отгрузки и заказа, чтобы при обмене можно было загружать заказ с любым содержимым и отгрузку с любым содержимым.Документы со стороны 1С-системы могут приходить так: заказ, потом заказ + отгрузка 1, потом заказ + отгрузка 2, потом заказ + отгрузка 1, потом заказ