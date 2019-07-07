Устранение ошибок и ускорение работы 1С

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Закрыт2 заявки129 просмотров

Добрый день. Ищем системного администратора / 1С программиста который сможет выполнить следующие ТЗ по оптимизации работы 1С 8.3 (Конф: Управление торговлей для Украины версия 3.1.1.2)

Техническое задание - https://docs.google.com/document/d/1VIkbPMWuP-DfHc6IHrHt5lSuGwjbJu79R9IAkvSdZmM/edit?usp=sharing

6 лет назад
HitiStudio
30 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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