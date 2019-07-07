Нужны консультации по программному продукту 1С: Лесозавод

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

нужны консультации по программному продукту 1С: Лесозавод для клиента. Клиент приобрел программу, пытаются начать работать, не понимают порядок действий/методику учета

6 лет назад
guest_15627533600696
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров