Разработчик1С (CRM) Требуемыйопыт работы: 3–6 лет Полнаязанятость, удаленная работа В связи сростом компании приглашаем на работу Разработчика 1С! ...
Нужны консультации по программному продукту 1С: Лесозавод
нужны консультации по программному продукту 1С: Лесозавод для клиента. Клиент приобрел программу, пытаются начать работать, не понимают порядок действий/методику учета
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