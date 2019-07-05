Обновить конфигурацию 1с УТ для России

Здравствуйте.

Надо обновить 1с УТ для России. Номер конфигурации см. в приложении. Было несколько доработок (см. в приложении) - затрагивалось только место кассира.

В дальнейшем надо будет подцепить онлайн-кассу штрих-м-1ф (но это потом, сначала обновление).