Необходимо обновить старую базу 1С и настроить обмен данных между база

Необходимо обновить старую базу 1С и настроить обмен данных между базами

Одна база современная , вторая существует лишь для работы менеджеров.

Необходимо :

1) обновить старую базу редакция 1.6 Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.24.7) ( перенести контрагентов , счета , реализации , номенклатуру и старые наработки ( калькулятор цены + формы счета + печатные формы и т.д. ) ) в Управление торговлей 11.4

2) Настроить обмен необходимыми документами между Управление торговлей и Бухгалтерия и предприятие 3.0.71.83 ( перенос выбранных счетов , перенос закупочных цен , автоматическое формирование отчетов по производству из информации содержащейся в номенклатуре и счете )

3) Скорее всего потребуется выезд и настройка сервера под одну или обе базы ( на текущий момент бухгалтерия и предприятие на Fresh, находимся в Москве , Шоссе энтузиастов )

пишите предложение только с бюджетом !!

без него ваше предложение не актуально

Спасибо!