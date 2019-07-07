Необходимо обновить старую базу 1С и настроить обмен данных между база

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Необходимо обновить старую базу 1С и настроить обмен данных между базами  

Одна база современная , вторая существует лишь для работы менеджеров. 

Необходимо : 

1) обновить старую базу редакция 1.6 Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.24.7) ( перенести контрагентов , счета , реализации , номенклатуру и старые наработки ( калькулятор цены + формы счета + печатные формы и т.д. ) )  в Управление торговлей 11.4 

2) Настроить обмен необходимыми документами между Управление торговлей и Бухгалтерия и предприятие 3.0.71.83 ( перенос выбранных счетов , перенос закупочных цен , автоматическое формирование отчетов по производству из информации содержащейся в номенклатуре и счете )  

3) Скорее всего потребуется выезд и настройка сервера под одну или обе базы ( на текущий момент бухгалтерия и предприятие на Fresh, находимся в Москве , Шоссе энтузиастов )  

пишите предложение только с бюджетом !! 

без него ваше предложение не актуально  

Спасибо!

6 лет назад
shyfrichystin
Устин 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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