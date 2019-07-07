Внести доработки и исправить ошибки в соответствии с ТЗ в проект на 1С

Для начала начнем с ниже представленных задач.

Укажите пожалуйста срок исполнения каждой задачи и стоимость.

1. Переработать SEO поля, чтобы в каждом поддомене подставлялись слова, которые относятся только к этому городу. В тайтл, h1, тексты на странице.

2. Исправить выгрузку 1С. На сайте некоторые товары отображаются, как в наличии, хотя их нет.

3. Ускорить работу сайта, оптимизировать нагрузку на сервер.

4. Исправить карточку товара, поменять блоки местами, добавить вывод дополнительных характеристик.

5. В мобильной версии кнопка каталог не видна пользователю. Добавить на видное место.