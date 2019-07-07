Внести доработки и исправить ошибки в соответствии с ТЗ в проект на 1С

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки163 просмотра

  Для начала начнем с ниже представленных задач.    

  Укажите пожалуйста срок исполнения каждой задачи и стоимость. 

1. Переработать SEO поля, чтобы в каждом поддомене подставлялись слова, которые относятся только к этому городу. В тайтл, h1, тексты на странице. 

2. Исправить выгрузку 1С. На сайте некоторые товары отображаются, как в наличии, хотя их нет. 

3. Ускорить работу сайта, оптимизировать нагрузку на сервер. 

4. Исправить карточку товара, поменять блоки местами, добавить вывод дополнительных характеристик. 

5. В мобильной версии кнопка каталог не видна пользователю. Добавить на видное место.

6 лет назад
alinaporokhova
33 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров