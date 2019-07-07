Необходимо дополнить типовой механизм обмена валюты в 1С УТП 1.2 (с/на рег. вал.) механизмом обмена одной валюты на другую напрямую (например, доллар на евро), с правильным расчетом курсовых разниц.
Програмист 1с
Необходимо настроить 1с и показать урок.
Заявки фрилансеров
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