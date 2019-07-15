Две задачи по доработки 1С Розница

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен3 заявки185 просмотров

Добрый день! Не стал создавать два проекта, т.к. думаю что опытный боец в 1С сможет в этим все справиться и забрать всю сумму себе.

Дело очень простое, есть 1С розница какая серия не помню, одна из новых.

1. Нужно перевести на английский РМК, я могу в переводе помочь, к примеру вы можете показать, где переводит, я сяду и сам уже переведу, так я делал уже и сейчас РМК продавца чуток переведена. За это боец получит 3000 рублей на морожко.

2. Доработать чек продаж. На данный момент мой знакомый программист, который помогал и устанавливал 1С не может решить эту проблему и ему пришлось полностью дописывать чек, но так как он по кентярски помогает, не хочу его напрягать, уж много у него работы, по этому готов выделить с бюджета 3000 рублей на пироженько, цель - сделать чек продаж на английском языке и что бы можно было его изменять, ну типа конструктор

Ps если про конструктор я загнул и это сложно сделать, то тогда хотя бы сделать такой чек какой я вам нарисую.

Спасибо больше думаю все просто. Жду.

6 лет назад
loziknik1987
Андрей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

marcus_the
Александр 
44 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$100
2 дня
Escrow
Сколько работал с программистами 1С , не думал что такие бывают, все грамотно рассказал, объяснил и даже чуток научил. Спасибо большое Александру, действительно толковый специалист, обязательно будем сотрудничать дальше.
Хороший заказчик и задача творческая :) Продолжаем сотрудничество.

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marcus_the
Александр 
44 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
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