Две задачи по доработки 1С Розница

Добрый день! Не стал создавать два проекта, т.к. думаю что опытный боец в 1С сможет в этим все справиться и забрать всю сумму себе.

Дело очень простое, есть 1С розница какая серия не помню, одна из новых.

1. Нужно перевести на английский РМК, я могу в переводе помочь, к примеру вы можете показать, где переводит, я сяду и сам уже переведу, так я делал уже и сейчас РМК продавца чуток переведена. За это боец получит 3000 рублей на морожко.

2. Доработать чек продаж. На данный момент мой знакомый программист, который помогал и устанавливал 1С не может решить эту проблему и ему пришлось полностью дописывать чек, но так как он по кентярски помогает, не хочу его напрягать, уж много у него работы, по этому готов выделить с бюджета 3000 рублей на пироженько, цель - сделать чек продаж на английском языке и что бы можно было его изменять, ну типа конструктор

Ps если про конструктор я загнул и это сложно сделать, то тогда хотя бы сделать такой чек какой я вам нарисую.

Спасибо больше думаю все просто. Жду.