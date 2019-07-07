Печать чека - 1с

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Закрыт2 заявки126 просмотров

раньше печать чека работало с обычным чековым принтером

через эмулятор ккм

видите наверно

а щас реальный ккт стоит

и надо чтоб чек не уходил к нему

а просто остался в базе 1с

https://yadi.sk/d/_X1utyl3rjmlIg

6 лет назад
burzhuyxxi
Станислав 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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