Синхронизация 1С БП 3 с УНФ 1.6 + перенос всех необходимых документов

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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Дано: БП 3.0 с данными за 3 года и пустая УНФ 1.6.

Задача:

1. Выгрузить из БП и провести в УНФ все соответствующие документы.

2. Настроить безошибочную синхронизацию УТ и БП.

Техническая информация:

БП 3.0 (3.0.71.83)

УНФ 1.6 (1.6.18.88)

Платформа обеих 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)

Все "стоковое", без доработок. Доступ - VNC.

6 лет назад
Y1Y1
Ян 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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