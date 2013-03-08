Необходимо дополнить типовой механизм обмена валюты в 1С УТП 1.2 (с/на рег. вал.) механизмом обмена одной валюты на другую напрямую (например, доллар на евро), с правильным расчетом курсовых разниц.
Синхронизация 1С БП 3 с УНФ 1.6 + перенос всех необходимых документов
Дано: БП 3.0 с данными за 3 года и пустая УНФ 1.6.
Задача:
1. Выгрузить из БП и провести в УНФ все соответствующие документы.
2. Настроить безошибочную синхронизацию УТ и БП.
Техническая информация:
БП 3.0 (3.0.71.83)
УНФ 1.6 (1.6.18.88)
Платформа обеих 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)
Все "стоковое", без доработок. Доступ - VNC.
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