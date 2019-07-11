B2B поптал торговой-оптовой компании

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки147 просмотров

Нужно сделать портал дляоптовых продаж закрытого типа. Робота на всех браузерах + приложения для

андроид и iOS.  Наша база в 1С. Для предоставления всей нужной информации

для веб ресурса, нужно провести детальную работу с настойкой и усовершенствованием

1С и дальнейшая онлайн синхронизация.

AndroidiOS
6 лет назад
guest_1563349419076
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров