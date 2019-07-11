Разработка уникального сайта на 1с битрикс без наполнения

Здравствуйте! Меня интересует разработка уникального сайта на 1с bitrix.

Есть сайт оптово-торговой базы на 1с bitrix с лицензией за 72000, настроена синхронизация с 1с, есть наполнение в 1с, но сам сайт ещё не настроен и не готов к работе, то есть работы нужно произвести только с сайтом, наполнять ничего не нужно, домен уже есть и синхронизация настроена.

Интересует вот что:

1. ТОЛЬКО индивидуальный, красочный, адаптивный дизайн.

2. Настройка фильтров, акции, регистрация пользователей и т.д.

3. Что бы сайт был "живой", не шаблонный.

4. Понятный, лаконичный функционал.

Стоимость? Какая информация ещё необходима?

ВАЖНО! Контроль выполнения. Я должен видеть на каком этапе сайт и смотреть что получается, не нужно ждать 29 дней, а потом в последний день показать проект или забить на него, мне важен именно контроль ситуации.

Возможны дальнейшие доработки за отдельную плату!