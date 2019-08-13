Нужно подключить "Универсальная форма оплаты Unitpay", доп информация здесь: http://blog.unitpay.ru/2017/11/kakpodkluchit.html Всего на сайте есть 6 различных цен и 3 формы оплаты. 2 формы с уже проставленной ценой. Одна где четыре цены и ...
Поиск на сайте по размерам (Joomshopping, Joomla)
Нужно организовать поиск на сайте как на картинке (вложение), товары подшипники, нужно сделать поиск по размерам.
Заявки фрилансеров
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