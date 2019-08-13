Поиск на сайте по размерам (Joomshopping, Joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки196 просмотров

Нужно организовать поиск на сайте как на картинке (вложение), товары подшипники, нужно сделать поиск по размерам.

Joomla
6 лет назад
Y1Y1
Ян 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров