Оптимизация сайта на smc wordpress

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Закрыт2 заявки128 просмотров

Сайт работает медленно по pagespeed 25% для компьютера и 8% для мобильных устройств

нужно сделать так что бы показатель был в зелёной зоне

WordPress
6 лет назад
Evangeel
Евгений 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров