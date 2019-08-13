Wordpress разработчик (Front + Back) на новый сайт

Всем привет!

Ищу опытного разработчика Wordpress для верстки и последующей натяжки на движок сайта.

У сайта 16 уникальных страниц.

Адаптив не отрисован, поэтому надо будет самому делать под все экраны.

Откликайтесь, пожалуйста, указывая примеры работ в которых вы сами верстали шаблон и натягивали на вордпресс. Пожалуйста, не показывайте работы в которых вы просто настраивали готовую тему с themeforest и т.д., мы ищем человека который сам умеет верстать адаптивные сайты и натягивать их на вордпресс.

Дизайн покажу исполнителям у кого хорошее портфолио и адекватная цена за страницу/час.

Бюджет обсуждаем.