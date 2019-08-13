Правки в боте торгующим валютой

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок226 просмотров

Необходимо внести правки в бот, написанный на php, который торгует валютой.

Он перестал работать. Нужно разобраться и исправить, и в дальнейшем поддерживать его.

PHP
6 лет назад
kormas
Марат 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров