Требуется: 1. Реализовать игровой функционал (см. описание ниже). 2. Сверстать страницы сайта игры согласно имеющимся psd-макетам и перелинковать их, чтобы можно было перемещаться по ним, используя меню игры. 3. Прикрутить готовую страницу-лэндинг ...
Доделать сайт на вордпрессе
Сделать на сайте https://respilon.info/ старницы:
Сотрудничество, Где купить?, Для оптовых клиентов,
Стать дилером, Вопросы/ответы, Фото/Видео
в точности как на сайте образце https://respilon.ru/
Проверить и поправить стили на сайте в том числе
для мобильных устройств. Проверить работу
формы обратной связи и заявок на продукцию.
Внести изменения в тексты соответствующие
новой локации филиала компании.
Программист который занимался пропал со связи.
Говорил, что возникли проблемы с визуал композер.
Подробности пришлю на почту
Заявки фрилансеров
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