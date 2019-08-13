Доделать сайт на вордпрессе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок365 просмотров

Сделать на сайте https://respilon.info/ старницы:

Сотрудничество, Где купить?, Для оптовых клиентов,

Стать дилером, Вопросы/ответы, Фото/Видео

в точности как на сайте образце https://respilon.ru/

Проверить и поправить стили на сайте в том числе

для мобильных устройств. Проверить работу 

формы обратной связи и заявок на продукцию.

Внести изменения в тексты соответствующие

новой локации филиала компании.

Программист который занимался пропал со связи.

Говорил, что возникли проблемы с визуал композер.

Подробности пришлю на почту

WordPress
6 лет назад
zadaha
45 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

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