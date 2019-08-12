Оптимизация сайта на WordPress под PageSpeed Insights

Нужно сделать оптимизацию скорости загрузки сайта https://evakuator.msk.ru/ по PageSpeed Insights

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fevakuator.msk.ru%2F

Итоговый результат должен быть не ниже 70 на любой странице (для мобильной версии и для компьютера). Сайт корпоративный (не магазин) на WordPress.

Сколько будет по стоимости и срокам? спасибо