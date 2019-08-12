Оптимизация сайта на WordPress под PageSpeed Insights

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок177 просмотров

Нужно сделать оптимизацию скорости загрузки сайта  https://evakuator.msk.ru/  по PageSpeed Insights 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fevakuator.msk.ru%2F 

Итоговый результат должен быть не ниже 70 на любой странице (для мобильной версии и для компьютера).  Сайт корпоративный (не магазин) на WordPress.

Сколько будет по стоимости и срокам? спасибо

WordPress
6 лет назад
greeneral
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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