IPB 2.3.2 обновить до 2.3.6.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка266 просмотров

На домашнем компьютере стоит кривая версия форума IPB 2.3.2. 

Требуется обновить до лицензионного дистрибутива 2.3.6.

Дистрибутив в наличии, но стандартным методом форум не обновить.

Форум действующий, нужно чтобы ничего не слетело.

Моды минимум стоят.

6 лет назад
t_reks
Игорь 
47 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров