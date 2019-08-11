Настройка шаблона opencart 2.0 / 1С, парсинг, выгрузки

Приветствую всех! Опишу работу по шагам.

0. Есть шаблон opencart 2.0 (уже установлен)

1. Спарсить 1 раз. товары примерно 1000 шт. (с характеристиками, их много, там электроника)

2. Настроить шаблон: видоизменить шапку, убрать все лишнее, локализовать, купить в 1 клик, настроить личный кабинет и прочее (все типовое)

!!! 3. Я наполню артикул у спарсенных товаров

4. Настроить обновление по крону 2 раза в день выгрузку 1С, где будут товары сверяться по артикулу:

- Если товар с таким артикулом существует, значит обновляем цену и наличие

- Если товара с таким артикулом нет, значит создает товар "без категории": заголовок, артикул, цена, наличие. Далее контент менеджер руками заполнить все поля в товаре

5. Настроить выгрузку на авито, яндекс маркет и au.ru

6. Подключить простой эквайринг (который подключается за 10 мин.)

Условия:

1. Оплата по факту выполнения каждого пункта. Пункт №2 может быть разбит. В стоимость не включать модули, если нужно модуль, я его куплю.

2. Работа производится на моем хостинге.

3. Быть на связи 4 часа в день в любое время.

4. Оплата сбербанк, вебмани, яндексденьги

Как оформить заявку:

1. Напишите фразу. Я люблю opencart

2. Напишите цену за каждый пункт

3. Прочитайте еще раз условия