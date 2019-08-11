Cумму указал исходя из своей оценки по объему работ. Если она не совпадает с вашей - всё вопрос обсуждения и диалога. Если есть уточняющие вопросы - пишите или тут или в личку, ...
Настройка шаблона opencart 2.0 / 1С, парсинг, выгрузки
Приветствую всех! Опишу работу по шагам.
0. Есть шаблон opencart 2.0 (уже установлен)
1. Спарсить 1 раз. товары примерно 1000 шт. (с характеристиками, их много, там электроника)
2. Настроить шаблон: видоизменить шапку, убрать все лишнее, локализовать, купить в 1 клик, настроить личный кабинет и прочее (все типовое)
!!! 3. Я наполню артикул у спарсенных товаров
4. Настроить обновление по крону 2 раза в день выгрузку 1С, где будут товары сверяться по артикулу:
- Если товар с таким артикулом существует, значит обновляем цену и наличие
- Если товара с таким артикулом нет, значит создает товар "без категории": заголовок, артикул, цена, наличие. Далее контент менеджер руками заполнить все поля в товаре
5. Настроить выгрузку на авито, яндекс маркет и au.ru
6. Подключить простой эквайринг (который подключается за 10 мин.)
Условия:
1. Оплата по факту выполнения каждого пункта. Пункт №2 может быть разбит. В стоимость не включать модули, если нужно модуль, я его куплю.
2. Работа производится на моем хостинге.
3. Быть на связи 4 часа в день в любое время.
4. Оплата сбербанк, вебмани, яндексденьги
Как оформить заявку:
1. Напишите фразу. Я люблю opencart
2. Напишите цену за каждый пункт
3. Прочитайте еще раз условия
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