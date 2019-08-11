Плагин для WordPress. Плагин парсер-матч центр

Нужно разработать плагин парсер сетки матчей с сайта чемпионат.ру или спортс.ру и оформить как матч центр. Со встраиванием на главную страницу вордпресс, а также с отдельной страницей матч центра. Точнее всего будет просто сказать, что нужно полностью скопировать то как сделано на сайте www.championat.com. Оформить это как плагин чтобы я его мог встроить в свою цмс на вордпресс.