Перестал работать фильтр по цене YITH на woocommerce. Нужно починить

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок170 просмотров

При фильтрации не отображаются результаты в выдаче, раньше всё работало. Отдаю предпочтение бюджету и срокам. 

WooCommerce
6 лет назад
ravlexx
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

furashcka
Крылов 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$8
1 день
Работа выполнена очень быстро и качественно! Рекомендую исполнителя. Знает толк в своем деле.
Все здорово, оплата без задержек, рекомендую!

Заявки фрилансеров

furashcka
Крылов 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад