Ищу вебмастера для создания простого сайта на базе шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок198 просмотров

Требования: базовые знания html, css, php. Знать что такое домен, хостинг, ftp, ssh)

Работа будет заключаться в создании простого одностраничного (10-20) сайтов на базе шаблона или с помощью  конструктора сайтов на хостинге, доступ к которому предоставлю. 

Работа больше подойдет начинающему в этой области студенту)

CSSHTMLPHP
6 лет назад
Darksomeru
Станислав 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров