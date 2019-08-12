Правка SIMPLA движка под нужды Яндекс маркета.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка202 просмотра

Добрый день! Нужно изменить генерируемый YML фаил, подключить возможность применения тегов раздела "Подарок на выбор" а так же  производить изменения и настройки.  Хотелось бы удивить грамотную интеграцию. Техническое задание можно посмотреть в прикреплении.

6 лет назад
Tesla18
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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