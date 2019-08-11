Доработка небольшого веб-проекта на PHP, Leaflet JS, MySQL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок166 просмотров

Требуется доработка небольшого веб-проекта (гео-трекер) на PHP, Leaflet JS, MySQL.

JavaScriptMySQLPHP
6 лет назад
pryschik
49 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

delproger89
Дмитрий 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв(-1)
6 лет назад
$138
5 дней

Заявки фрилансеров

delproger89
Дмитрий 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв(-1)
6 лет назад