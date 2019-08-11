Разработать инструмент для решения капчи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки152 просмотра

В приложении пример задания.

Нужно быстро решать капчу такого образца.

Антикапча решают такие задачи до 10сек.

Конкретно в нашем случае, это слишком долго.

Телеграм в подписи упростит общение.

6 лет назад
O1vanov
Иванов 
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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