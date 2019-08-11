Cумму указал исходя из своей оценки по объему работ. Если она не совпадает с вашей - всё вопрос обсуждения и диалога. Если есть уточняющие вопросы - пишите или тут или в личку, ...
Разработать инструмент для решения капчи
В приложении пример задания.
Нужно быстро решать капчу такого образца.
Антикапча решают такие задачи до 10сек.
Конкретно в нашем случае, это слишком долго.
Телеграм в подписи упростит общение.
Заявки фрилансеров
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