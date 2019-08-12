Добрый день! Нужно изменить генерируемый YML фаил, подключить возможность применения тегов раздела "Подарок на выбор" а так же производить изменения и настройки. Хотелось бы удивить грамотную интеграцию. Техническое задание можно посмотреть в прикреплении.
Правки программисту на сайт
1.Устраните ресурсы, блокирующие отображение
2.Сократите время выполнения кода JavaScript
3.Минимизируйте работу в основном потоке
4.Сокращение размера структуры DOM
5.W3C HTML валидация
(весь сайт)
6.Дубли сайта - выявить и устранить
7.Проверить редиректы
8.Тег canonical
9.Скрипты перенести с шапки сайта
Заявки фрилансеров
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