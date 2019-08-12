Правки программисту на сайт

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Закрыт2 заявки167 просмотров

1.Устраните ресурсы, блокирующие отображение

2.Сократите время выполнения кода JavaScript

3.Минимизируйте работу в основном потоке

4.Сокращение размера структуры DOM

5.W3C HTML валидация

(весь сайт)

6.Дубли сайта - выявить и устранить

7.Проверить редиректы

8.Тег canonical

9.Скрипты перенести с шапки сайта

HTMLJavaScript
6 лет назад
makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров