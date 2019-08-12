Добрый день! Нужно изменить генерируемый YML фаил, подключить возможность применения тегов раздела "Подарок на выбор" а так же производить изменения и настройки. Хотелось бы удивить грамотную интеграцию. Техническое задание можно посмотреть в прикреплении.
Drupal 7. не работает кастомный модуль рассылки зареганым юзерам
сайт восстановлен из бекапа.
Есть самописный модуль который позволяет менеджеру сайт от имени пользователя (менеджеру делегированы права управления) делать рассылку другим зарегистрированным на сайте пользователям + им на емаил приходит уведомление о сообщении со ссылкой перейдя по которой они автоматом авторизуются на сайте.
1. не работает эта рассылка (нужно также прописать емаил для отправки и емаил для ответа)
2. не работает ссылка (нельзя перейти в личный кабинет) которая приходит на почту
Также нужно поменять стоимость одного товара и продублировать регистрационную форму на странице регистрации..
От вас нужен успешный опыт написания модулей для drupal 7 , умение разобраться в этих вопросах. Сайт создан несколько лет назад -все работало без сбоев.
От вас - стоимость часа (я понимаю, что точно оценить задачу можно только посомтрев что там)
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