Добрый день ! Нужно сверстать и посадить на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок210 просмотров

Есть готовый дизайн https://symu.co/nqsrarsy.sh Нужно сверстать , адаптив.  Главная почти сверстана , осталось еще 4 страницы , выложить верстку.  Потом внедрить ее на WordPress настроить админку . На главной внедрить ховер эффекты чтобы было красиво.  

WordPress
6 лет назад
Builders
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров