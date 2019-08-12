Добрый день! Нужно изменить генерируемый YML фаил, подключить возможность применения тегов раздела "Подарок на выбор" а так же производить изменения и настройки. Хотелось бы удивить грамотную интеграцию. Техническое задание можно посмотреть в прикреплении.
Добрый день ! Нужно сверстать и посадить на WordPress
Есть готовый дизайн https://symu.co/nqsrarsy.sh Нужно сверстать , адаптив. Главная почти сверстана , осталось еще 4 страницы , выложить верстку. Потом внедрить ее на WordPress настроить админку . На главной внедрить ховер эффекты чтобы было красиво.
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