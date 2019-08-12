Мелкие правки по сайту на Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок158 просмотров

Добрый день!

Необходимо оценить время и стоимость правок по сайту (документ прикрепляю). Ищем специалиста, готового в перспективе перейти на постоянное сотрудничество.

6 лет назад
guest_1563711286437
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров