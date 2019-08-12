Асинхронный PHP скрипт отправки писем

Нужно сделать модуль скрипт для нашей системы, с готовых аккаунтов.

Скрипт должен работать с настраиваемой скоростью (потоками) или работать асинхронно.

Загружаются тысячи готовый smtp аккаунтов, и скрипт рассылает через них асинхронно письма, с максимальной скоростью.

В заявке укажите какой опыт у вас в частности в работе с асинхронностью и работы с почтой.