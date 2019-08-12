Асинхронный PHP скрипт отправки писем

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка195 просмотров

Нужно сделать модуль скрипт для нашей системы, с готовых аккаунтов.

Скрипт должен работать с настраиваемой скоростью (потоками) или работать асинхронно.

Загружаются тысячи готовый smtp аккаунтов, и скрипт рассылает через них асинхронно письма, с максимальной скоростью.

В заявке укажите какой опыт у вас в частности в работе с асинхронностью и работы с почтой.

PHPSMTP
6 лет назад
easycode
Роман 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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