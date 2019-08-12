Требуется: 1. Реализовать игровой функционал (см. описание ниже). 2. Сверстать страницы сайта игры согласно имеющимся psd-макетам и перелинковать их, чтобы можно было перемещаться по ним, используя меню игры. 3. Прикрутить готовую страницу-лэндинг ...
Доработка существующего сайта
ТЗ в файле
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $385Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Настроить цели GA через GTM на сайтах WP: https://zorbasmedia.ru/ https://zorbasmedia.com/ Цели: 1. Нажатие на кнопку Подписаться в хедере 2. Нажатие на кнопку Отправить в блоке "Подпишись и будь в курсе ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать модуль скрипт для нашей системы, с готовых аккаунтов. Скрипт должен работать с настраиваемой скоростью (потоками) или работать асинхронно. Загружаются тысячи готовый smtp аккаунтов, и скрипт рассылает через них асинхронно письма, с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать оптимизацию скорости загрузки сайта https://evakuator.msk.ru/ по PageSpeed Insights https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fevakuator.msk.ru%2F Итоговый результат должен быть не ниже 70 на любой странице (для мобильной версии и для компьютера). Сайт корпоративный (не магазин) ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, Нужна реализация просмотра сторис и видео на базе библиотеки на github ( /dilame/instagram-private-api ) или может предложите какие то обходные пути или гибрид. Просьба отвечать только если решали ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо оценить время и стоимость правок по сайту (документ прикрепляю). Ищем специалиста, готового в перспективе перейти на постоянное сотрудничество.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно интегрировать Opencaer c CRM AmoCrm. После оформления заказа данные клиента сразу должны попадать в CRM. При заказе обратного звонка данные так же должны попадать в CRM. Какова будет ориентировочная ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $550
Cумму указал исходя из своей оценки по объему работ. Если она не совпадает с вашей - всё вопрос обсуждения и диалога. Если есть уточняющие вопросы - пишите или тут или в личку, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
1.Устраните ресурсы, блокирующие отображение 2.Сократите время выполнения кода JavaScript 3.Минимизируйте работу в основном потоке 4.Сокращение размера структуры DOM 5.W3C HTML валидация (весь сайт) 6.Дубли сайта - выявить и устранить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть готовый дизайн https://symu.co/nqsrarsy.sh Нужно сверстать , адаптив. Главная почти сверстана , осталось еще 4 страницы , выложить верстку. Потом внедрить ее на WordPress настроить админку . На главной внедрить ховер эффекты чтобы было красиво.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад