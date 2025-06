Скрипт на PHP, автозамена по правилам.

Простая работа и хороший отзыв в придачу! :)

На входе задается:

1. в файле input.txt задается список терминов через запятую, латиница и кириллица вперемешку в формате:

42videoz, pearl necklace, still love 18, a2m, big apple with tree, drilled, plowed, небо, вязанка дров сверху, 42 - лучший мишка, mhb, best sky 12

42videoz, pearl necklace, still love 18, a2m, big apple with tree, drilled, plowed, небо, вязанка дров сверху, 42 - лучший мишка, mhb, best sky 12

42videoz, pearl necklace, still love 18, a2m, big apple with tree, drilled, plowed, небо, вязанка дров сверху, 42 - лучший мишка, mhb, best sky 12

Каждая строка - свой набор фраз.

2. В файле replace_rules.txt список автозамены с кириллицы на латиницу, в формате:

небо:sky

вязанка дров сверху:knit firewood on top

42 - лучший мишка:42 - the best bear

т.е. фраза, которую меняем отделяется от фразы, на которую ее заменяем двоеточием

1. Нужно удалить все термины на латинице и оставить все термины на кириллице, т.е. из примера должны получиться такие строки:

небо, вязанка дров сверху, 42 - лучший мишка

2. После удаления латиницы проходимся по списку автозамены и заменяем по нему то что осталось. Результат - в файле output.txt

Скрипт можно запускать из консоли или из php файла из веба