Подключить на сайте привязку к яндекс кошелькам по API

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Закрыт1 заявка197 просмотров

Необходимо подключить на сайте привязку к яндекс кошелькам по API, для произведения p2p платежей между пользователями. Более подробная информация в файле. Сайт https://p2p-zaim.online

Документация яндекса https://yandex.ru/dev/money/doc/dg/

6 лет назад
Y1Y1
Ян 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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