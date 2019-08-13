Необходимо внести правки в бот, написанный на php, который торгует валютой. Он перестал работать. Нужно разобраться и исправить, и в дальнейшем поддерживать его.
Найти ошибку синхронизации с 1С Woocommerce
Добрый день. Необходимо найти ошибку синхронизации с 1С. Синхронизация каждый час проводилась. В какой то момент перестало.
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